Самолеты Ан-26 после длительного перерыва сегодня начинают полеты по отработке полета на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе.

Харьковский национальный университет Воздушных сил возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26, которые были приостановлены после катастрофы самолета с курсантами в Харьковской области в сентябре прошлого года.

Об этом сообщил заместитель командира части по летной подготовке Роман Куценко, говорится в видеоматериале университета, размещенном в Facebook.

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«Сегодня мы выполняем командирские полеты в первом квартале 2021 года. Основной целью командирских полетов является поддержание на высоком уровне и совершенствование навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов. Сегодня выполняют полеты самолеты Л-36, вертолеты Ми02 и самолеты Ан-26», - заявил он.

Куценко отметил, что самолеты Ан-26 после длительного перерыва сегодня начинают полеты по отработке полета на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе.

Крушение самолета с курсантами на Харьковщине: что произошло

Вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел катастрофу военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

С 26 сентября 2020 года учебные полеты на Ан-26 и их аналогах были прекращены.

ГБР назвало четыре версии крушения самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября 2020 правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш, главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

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Автор: Константин Гончаров