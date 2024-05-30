Корабль вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid итальянского производства.

Новейший украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211) вышел из турецкой верфи RMK Marine на первые ходовые испытания.

Снимки обнародовал турецкий морской обозреватель en_balci в соцсети. На снимках видно, что корабль вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid производства итальянской компании OTO Melara. Также на носу корабля видно открытую крышку морского зенитно-ракетного комплекса VL MICA.

Над вертолетным ангаром установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut от компании Aselsan. Другой продукцией компании на борту корвета являются 12,7-миллиметровые дистанционно управляемые установки STAMP, установленные по левому и правому бортам корвета.

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Также видны типичные для кораблей проекта Ada радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, система спутниковой связи от Aselsan, система радиоэлектронной борьбы ARES-2N и система постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

На корвет "Гетман Иван Мазепа" установлен тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей установлен 3D-радар SMART-S MK2.

Корвет "Гетман Иван Мазепа"

Корвет спустили на воду в октябре 2022 года. Церемонию закладки провели в сентябре 2021 года, а в конце декабря того же года начали собирать корпус.

Ранее планировалось, что до 2023 года корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку, однако из-за полномасштабного вторжения РФ корабль достроили и оснастили в Турции.

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