Именно байдарки лучше всего подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу.

Украина готовит десант для форсирования Днепра, пишет BILD со ссылкой на источник. Собеседник подтвердил изданию, что за последние дни спецподразделения ВСУ уже высаживались на левом берегу Днепра в нескольких местах.

Как удалось выяснить BILD, при форсировании Днепра ВСУ намерены использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках. С января Украина закупает для этого спецтехнику и привлекает экспертов. Один из тренеров - гражданин Германии. Он рассказал, что обучил около 40 украинских военных.

В распоряжение BILD попали фотографии из тренировочного лагеря, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.

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Именно байдарки лучше всего подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу: они бесшумные и небольшие по размеру, их трудно увидеть ночью. На борт наносят специальное покрытие.

Высадка ВСУ на левый берег Херсонской области - что известно

Пять дней тому назад, 23 апреля, Институт изучения войны, ссылаясь на открытые данные, заявил о высадке ВСУ на левобережье Херсонской области. Сообщалось, что украинские военные заняли позиции на берегу от Днепра к северу от Олешек и смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта трассы Е97.

В ОК "Юг" отказались комментировать информацию, но уже вечером представитель "Юга" Наталья Гуменюк заявила, что из-за "вброса" оккупанты усилили обстрелы Херсонской области. "Вдохновленный такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что он еще удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны. Поэтому нужно очень взвешенно подходить к информации", - сказала она.

Но ни украинские военные, ни эксперты не скрывают, что целью украинского контрнаступления будет, в том числе, освобождение Крыма, с чем, в частности, связаны участившиеся "хлопки" на военных объектах противника на полуострове.

Недавно бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

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