По его словам, дополнительных вопросов по этому решению не было.

Все союзники поняли решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC. По его словам, ни у одного из партнеров, с которыми он разговаривал, не возникало вопросов относительно этого решения

"Каждый союзник, с которым я разговаривал, сказал, что они понимают, почему мы это делаем и когда мы это делаем", - сказал он.

Видео дня

Блинкен подчеркнул, что США предоставляют боеприпасы, запрещенные более чем 100 странами, чтобы "заполнить пробел", поскольку мировые запасы боеприпасов истощаются.

"Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных боеприпасов, во всем мире и в Украине исчерпываются. Они вот-вот иссякнут. И поэтому трудный, но необходимый выбор – дать им кассетные боеприпасы – сводился к этому: если мы этого не сделаем... у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитными", – пояснил Блинкен.

Блинкен отметил, что члены Альянса работают над наращиванием мощностей обычных вооружений, но "будет пробел между тем, когда у них закончатся эти боеприпасы, и тем, когда новые боеприпасы смогут появиться на вооружении". По словам Блинкена, кассетные боеприпасы заполняют этот пробел.

Кассетные боеприпасы для Украины

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который включены кассетные боеприпасы.

В России сразу после решения США предоставить Украине кассетные боеприпасы начали пугать ядерной войной. Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на критику изложил 5 принципов, которых Украина будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу выдал несколько заявлений относительно передачи Украине кассетных боеприпасов со складов Пентагона. "Бункерный маршал" цинично добавил, что Россия якобы "воздерживается от применения кассетных боеприпасов в Украине", ведь оккупанты "понимают угрозу для мирного населения".

Вас также могут заинтересовать новости: