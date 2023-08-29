Аналитик напомнил, что в мае 2023 потери российской ствольной артиллерии превысили 500 единиц в месяц, а начиная с июня, средний показатель потерь составляет 600 единиц.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что верификация информации по поставкам артиллерии в российские подразделения в минувшие года осложнялась тем, что данные порою носили разрозненный и неточный характер.

"Отдельно отмечу, что в поставках артиллерии очень часто используется термин "новые", хотя в действительности речь идёт о модернизации старой установки, снятой с хранения или находившейся уже в строю. В первую очередь эта манипуляция касается САУ "Мста-С", благодаря чему одну и ту же установку могли дважды модернизировать и дважды на ней отмыть бюджетных средств как за новую", - написал он.

Коваленко отметил, что пиковым по поставкам был 2019-й и не удивительно, ведь аналогичная картина была и с поставками танков. Но даже этот пиковый год показал передачу в российскую войска 114 единиц ствольной артиллерии, или 9-10 ед в месяц. Большая часть из переданной артиллерии – это САУ "Мста-С" — 102 ед. или 8-9 ед. в месяц.

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По его словам, о сложностях производства САУ в современной России, особенно после введения санкций, было известно и периодически, эта проблема деградации технологических процессов проявляла себя в подобных скандалах, связанных со срывом поставок зарубежным заказчикам.

Технические и технологические возможности производства у России до начала полномасштабного вторжения не позволяли производить десятки САУ "Мста-С" в месяц, а производимые 8-9 самоходок не все были новыми, построенными с нуля, а представляли собой модернизацию имевшихся заделов.

"В свою очередь, производство артиллерии в период полномасштабной войны должно было оживиться, дабы обеспечивать фронт необходимым количеством стволов, с учётом потерь и их компенсации. И это действительно так. В течение 2022 года российский ВПК повысил поставки в войска до 200 единиц артиллерии в месяц, а в пиковые моменты даже до 300 единиц. Но, в этом резком росте поставок был нюанс. Это были не новые образцы артиллерии и даже не САУ, а преимущественно снимаемые с консервации буксируемые гаубицы. То есть та категория, которую можно в кротчайшие сроки привести в боеспособное состояние и отправить в зону БД. Но при этом, насыщение фронта буксируемыми гаубицами в значительной степени снизило мобильность российской артиллерии и в рамках контрбатарейной борьбы стало ахиллесовой пятой РОВ", - отметил Коваленко.

Аналитик напомнил, что в мае 2023 потери российской ствольной артиллерии превысили 500 ед в месяц, а начиная с июня, средний показатель потерь составляет 600 ед.

"Российский ВПК в таких условиях не способен компенсировать все потери даже снятием с хранения исключительно буксируемых гаубиц и артиллерийский потенциал РОВ поступательно уходит в минус. С учётом того, что производство современных САУ в России проходит низкими темпами, качественного изменения в артиллерии у РОВ ожидать не стоит, а это значит, что высокий уровень потерь сохранится. Замкнутый круг. Казалось бы, высокий показатель поставок артиллерии на фронт, оказывается недостаточным не только для решения проблемы компенсации потерь, но и напрямую влияет на рост этих самых потерь", - добавил он.

Потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2023 года ориентировочно составили: личного состава - около 261 840 человек; танков - 4414 единиц; боевых бронированных машин - 8579; артиллерийских систем - 5450 и много другой техники.

По разным данным, у России сейчас есть возможность передавать на фронт до 150 танков в месяц, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.