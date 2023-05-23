Были организованы дополнительные курсы английского языка, проводилось изучение самолетов, их кабины, инициативно созданы симуляторы.

Украинские пилоты начали самоподготовку к освоению истребителей F-16 около года назад. Летчики улучшали английский, изучали строение самолета и читали книги об F-16.

Об этом рассказал украинский пилот с позывным "Джус" в интервью украинской службе "Голоса Америки".

"На самом деле эта подготовка началась еще где-то в конце прошлой весны. То есть, когда мы уже загорелись этой идеей получить новые самолеты и даже когда и близко не было сигналов, что это реалистично. Но все же это стало такой большой мотивацией для наших пилотов, особенно молодых, перспективных, тех, кто знает английский язык. И постепенно мы запускали эту идею самоподготовки, поскольку видели, что политики размышляют, оценивают и пока нет никаких серьезных серьезных шагов по подготовке, то самоинициативно начали дополнительно заниматься английским языком, дополнительно заниматься изучением самолета как такового, начиная просто с чтения мануалов, книг по F-16. На самом деле, в начале это была свободная программа, то есть кто хочет, выбирает F-15, F-18 и так далее ну, а потом, конечно, уже сконцентрировались, когда стало понятно, что государственная позиция есть по F-16", – заявил он.

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По словам пилота, были организованы как очные дополнительные курсы английского языка, так и заочные дистанционные. Проводилось изучение самолетов, их кабины, инициативно созданы симуляторы.

"То есть это не сравнить с полноценными сертифицированными тренажерами, но это все позволяет базово ознакомиться с кабиной, с режимами работы тех или иных систем и с определенными процедурами. То есть ты можешь отработать запуск двигателя, взлет, посадку, какие-то базовые тактические приемы и так далее. Это все приближает нас к успешному освоению этих самолетов в кратчайшие сроки, потому что приедут не нулевые люди, которые вообще тот F-16 видели на картинке только, а уже люди, которые осознают, что это такое, осознают разницу, поскольку выбранные пилоты – это уже пилоты с довольно серьезным опытом полетов на наших самолетах. И единственное, что нужно – это вот как раз понять те пробелы, те различия, на которые надо обратить больше всего внимания, чтобы быстренько переучиться на новые самолеты", – отметил "Джус".

Подготовка украинских пилотов на истребителях F-16

Пилот Вооруженных сил Украины с позывным "Джус" сообщил, что Украина уже передала партнерам список авиаторов для обучения на истребителях F-16. Сейчас разрабатывается последовательность подготовки летчиков. Он подчеркнул, что оценка о возможности обучения пилотов могут на F-16 за 4-6 месяцев является реалистичной.

О готовности обучать украинских пилотов уже заявили Нидерланды, Португалия и Великобритания.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к программе подготовки пилотов ВСУ может присоединиться Германия. Он добавил, что главным поставщиком истребителей F-16 являются США, и после соответствующего объявления президента страны, Штаты тоже будут осуществлять подготовку украинских авиаторов.

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