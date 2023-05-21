Алексей Гетьман отметил, что сначала Украина может получить до 50 самолетов.

Украина может получить 40-50 американских истребителей F-16. Такого количества самолетов хватит для поддержки украинского наступления с воздуха.

"Есть такая информация, что Украина получит 4-5 эскадрилий F-16. Для наступления и поддержки с воздуха на каком-то участке фронта, где мы будем проводить наступательные действия, этого хватит, чтобы РФ не могла атаковать нас с воздуха", - сообщил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он указал, что работа F-16 на фронте спасет жизни наших военных и поможет быстрее продвигаться.

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"Чтобы полностью перекрыть весь воздух, нам нужно в 5-6 раз больше", - подытожил эксперт.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

20 мая появилась информация, что США вместе с союзниками наконец-то начали двигаться в положительную для Украины сторону в вопросе передаче истребители F-16. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан не смог назвать количество самолетов для Украины, но заявил, их точно не используют в контрнаступлении ВСУ. Данную информацию подтвердил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По информации СМИ, Киеву могут передать 24 до 36 самолетов, но предельное количество - 70 истребителей F-16.

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