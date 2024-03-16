Скоро украинцы смогут сбивать только одну вражескую ракету из пяти, утверждает источник западного издания.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ и на фоне того, что помощь США "застопорилась", скоро в нашей стране могут возникнуть серьезные проблемы с отражением атак противника с воздуха.

Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых из систем противоракетной обороны могут быть почти израсходованы к концу марта", пишет The Washington Post ссылаясь на слова двух чиновников, которые в прошлом месяце встречались с украинцами на конференции по безопасности.

"Хотя Украина пыталась сбить четыре из каждых пяти ракет, запущенных по ее городам, вскоре она сможет поразить только одну из пяти", - заявил один из собеседников. По его словам, это может повлиять на жизнь на тех территориях, которые в последнее время жили нормально благодаря эффективности работы противовоздушной обороны.

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Военная помощь Украине в центре внимания - сегодня это стоит прочитать

Американский Конгресс уже длительное время не может одобрить выделение миллиардной помощи Украине, на которой настаивает американский президент-демократ Джо Байден. Против выделения средств выступают оппонент Байдена - кандидат в американские лидеры - республиканец Дональд Трамп и его соратники.

Западные СМИ писали, что Палата представителей Конгресса может направить свой проект закона насчет выделения помощи Киеву. Журналисты выяснили, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил отказаться от старой схемы выделения помощи Украине, а превратить ее в ленд-лиз или займ.

Стоит отметить, что власти США - крупнейший военный спонсор Украины, страна предоставила Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ помощи на более чем 40 миллиардов долларов.

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