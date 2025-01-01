В частности, немцы поставили Киеву 103 Leopard 1A5.

Германия стала одним из лидеров по количеству переданного вооружения Украине, поставив танки и установки Gepard, боевые машины пехоты и другие типы бронетехники, самоходные артустановки и системы ПВО за все время полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет Defence Express со ссылкой на сводные данные правительства Германии.

В итоге Германия поставила Украине:

Бронетехника:

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18 Leopard 2A6 вместе с боеприпасами и комплектующими

103 Leopard 1A5 (эти - в рамках совместного проекта с Данией);

140 машин Marder, по которым примечание, что это количество БМП было взято не только из наличия Бундесвера, но и из запасов промышленности также;

66 БТР не названного типа;

54 единицы M113 (полученных от Дании);

78 гусеничных вездеходов BV 206;

153 бронеавтомобилей и 277 "пограничных машин".

Артиллерия:

25 САУ PzH 2000 вместе с комплектующими (также указаны источники - наличие Бундесвера и запасы промышленности);

7 САУ M109

2 САУ Zuzana 2, которые были оплачены правительством Германии, Дании и Норвегии;

3 M142 HIMARS;

5 MARS II вместе с боеприпасами;

358 тысяч 155-мм боеприпасов;

15 тысяч 120-мм мин.

Инженерная техника:

22 БРЭМ;

27 танков-мостоукладчиков BIBER;

57 машин разминирования WISENT 1;

12 инженерных танков Dachs 12 инженерных танков;

дополнительные средства и машины разминирования;

под 20 тысяч противотанковых мин.

Противовоздушная оборона:

57 зенитных самоходных установок Gepard, вместе с комплектующими и 241 тысяча выстрелов к ним (в обеих категориях примечание - взято из наличия Бундесвера и запасов промышленности), и также 4 тысячи учебных выстрелов;

6 ЗРК средней дальности IRIS-T SLM;

5 ЗРК ближней дальности IRIS-T SLS;

3 батареи Patriot и четыре пусковые установки этого комплекса и тоже ракеты к ним;

16 РЛС TRML-4D;

500 ПЗРК Stinger;

Неназванное количество ракет к Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, "Стрела", а также AIM-9L, Sea Sparrow;

12 противодронных Kinetic Defence Vehicle;

15 противодронных Caracal.

Дроны:

1042 разведывательных БПЛА различных типов: Vector, RQ-35 Heidrun, Hornet XR, Golden Eagle, VT-4 Ray, Songbird, Primoco One, Luna NG;

672 систем обнаружения и противодействия БПЛА;

70 неназваных надводных дронов.

Кроме того, Германия передала еще более 1250 единиц автомобильного транспорта, более 60 млн патронов к стрелковому вооружению, под 400 тысяч 40-мм гранат к автоматическим гранатометам и тому подобное.

Напомним, на днях стало известно, что Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В перечень вооружения вошли танки, ракеты, дроны, различного вида боеприпасы, гранатометы и другое оружие.

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