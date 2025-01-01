Германия стала одним из лидеров по количеству переданного вооружения Украине, поставив танки и установки Gepard, боевые машины пехоты и другие типы бронетехники, самоходные артустановки и системы ПВО за все время полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет Defence Express со ссылкой на сводные данные правительства Германии.
В итоге Германия поставила Украине:
Бронетехника:
- 18 Leopard 2A6 вместе с боеприпасами и комплектующими
- 103 Leopard 1A5 (эти - в рамках совместного проекта с Данией);
- 140 машин Marder, по которым примечание, что это количество БМП было взято не только из наличия Бундесвера, но и из запасов промышленности также;
- 66 БТР не названного типа;
- 54 единицы M113 (полученных от Дании);
- 78 гусеничных вездеходов BV 206;
- 153 бронеавтомобилей и 277 "пограничных машин".
Артиллерия:
- 25 САУ PzH 2000 вместе с комплектующими (также указаны источники - наличие Бундесвера и запасы промышленности);
- 7 САУ M109
- 2 САУ Zuzana 2, которые были оплачены правительством Германии, Дании и Норвегии;
- 3 M142 HIMARS;
- 5 MARS II вместе с боеприпасами;
- 358 тысяч 155-мм боеприпасов;
- 15 тысяч 120-мм мин.
Инженерная техника:
- 22 БРЭМ;
- 27 танков-мостоукладчиков BIBER;
- 57 машин разминирования WISENT 1;
- 12 инженерных танков Dachs 12 инженерных танков;
- дополнительные средства и машины разминирования;
- под 20 тысяч противотанковых мин.
Противовоздушная оборона:
- 57 зенитных самоходных установок Gepard, вместе с комплектующими и 241 тысяча выстрелов к ним (в обеих категориях примечание - взято из наличия Бундесвера и запасов промышленности), и также 4 тысячи учебных выстрелов;
- 6 ЗРК средней дальности IRIS-T SLM;
- 5 ЗРК ближней дальности IRIS-T SLS;
- 3 батареи Patriot и четыре пусковые установки этого комплекса и тоже ракеты к ним;
- 16 РЛС TRML-4D;
- 500 ПЗРК Stinger;
- Неназванное количество ракет к Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, "Стрела", а также AIM-9L, Sea Sparrow;
- 12 противодронных Kinetic Defence Vehicle;
- 15 противодронных Caracal.
Дроны:
- 1042 разведывательных БПЛА различных типов: Vector, RQ-35 Heidrun, Hornet XR, Golden Eagle, VT-4 Ray, Songbird, Primoco One, Luna NG;
- 672 систем обнаружения и противодействия БПЛА;
- 70 неназваных надводных дронов.
Кроме того, Германия передала еще более 1250 единиц автомобильного транспорта, более 60 млн патронов к стрелковому вооружению, под 400 тысяч 40-мм гранат к автоматическим гранатометам и тому подобное.
Напомним, на днях стало известно, что Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В перечень вооружения вошли танки, ракеты, дроны, различного вида боеприпасы, гранатометы и другое оружие.