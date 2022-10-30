По словам эксперта, иранские беспилотники являются "слизанными копиями западных образцов".

Военный эксперт Андрей Рыженко считает, что в случае получения Россией иранских беспилотников, способных поражать и объекты ПВО, кардинально ничего не изменится. Он отметил, что России есть чем заинтересовать Иран, поэтому вероятность поступления новых дронов для использования в войне против Украины высока.

Об этом Рыженко рассказал в интервью УНИАН.

"Во-первых, объекты ПВО могут поражать беспилотники и сейчас. Они идут на координату. Вот эти "Шахеды" летят по заранее введенному адресу, используя спутниковые системы, которые сейчас существуют. Если говорить, что беспилотник работает только по системам ПВО, это означает, что у него есть противолокационная система наведения. То есть он фиксирует работу радиолокационной станции и на этот сигнал наводится", – объяснил Рыженко.

По словам военного эксперта, эти беспилотники являются "слизанными копиями западных образцов".

"Иран во многом работает так, как работал Советский Союз 40 лет назад. Они покупают хороший образец, собирают и делают "свое", хотя фактически это не иранский БПЛА, и запчасти тоже приходят из-за рубежа. России есть чем заинтересовать Иран, поэтому вероятность поступления новых беспилотников высока", – добавил он.

Кроме того, эксперт прокомментировал факт уничтожения завода по производству иранских беспилотников в Сирии, который разбомбил Израиль, а также смерть полковника, который отвечал за поставку этих дронов в Россию.

"Я думаю, что вряд ли это случайность. Завод был точно уничтожен. Но мы не знаем, сколько всего этих заводов. В Иране – государство в государстве, Корпус стражей исламской республики – совсем другая история, это неконтролируемое подразделение. Одного из игроков, вот этого полковника, можно заменить, просто придет другой человек, но то, что начинается уничтожение заводов по производству беспилотников, – это уже хорошо", – считает Рыженко.

По мнению военного эксперта, важно и то, что к процессу подключился Израиль.

"Он очень осторожно двигается в нашу сторону, но двигается. Системы ПВО он поставлять пока не готов, но их озабоченность я понимаю, потому что они реально просчитывают многие риски, в том числе и попадание технологий в руки того же Ирана через третьи руки. Израиль имеет очень большой опыт в борьбе с этими беспилотниками и неуправляемыми ракетами и этим опытом делится. Я знаю, что поставляют определенные системы для их уничтожения", – подчеркнул Рыженко.

Резюмируя, эксперт заявил, что угроза поставок иранских безпилотников России есть. Они могут нанести какой-то вред Украине, однако кардинально ничего не изменится.

Иранские дроны на войне в Украине: что известно

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе на войне в Украине. Враг запускает их для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры.

29 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели украинскими войсками было сбито более 40 иранских ударных дронов. Он отметил, что такой результат – это сотни спасенных жизней.

В воскресенье, 30 октября 2022 года, стало известно, что Турецкий производитель боевых беспилотников Baykar намерен оборудовать свою технику, которую использует Украина, ракетами "воздух-воздух". Это позволит противостоять иранским дронам-камикадзе, которые применяет Россия.

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