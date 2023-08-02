Подробностей о ракетах пока не сообщается.

Военно-морские силы Ирана представили новые корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км.

Как сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim, объявление было сделано во время военных учений у побережья острова Абу-Муса, одного из трех островов Персидского залива, находящихся под контролем Ирана, но оспариваемых Объединенными Арабскими Эмиратами.

Информационное агентство не сообщило подробностей о ракетах, но процитировало командующего о необходимости защиты островов.

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"Острова Персидского залива являются частью чести Ирана, и мы будем защищать их", - сказал командующий ВМС Революционной гвардии Алиреза Тангсири.

Напомним, в прошлом месяце Соединенные Штаты направили дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с военным кораблем на Ближний Восток в попытке контролировать водные пути в регионе после захвата Ираном коммерческих судов в последние месяцы.

Новый иранский боевой дрон - что о нем известно

Иран, который поставляет в РФ дроны для войны против Украины, представил новый беспилотник.

Боевой БПЛА Shahed-149 Gaza имеет длину 10,5 метров и размах крыльев 21 метр. Он способен перемещать до 13 бомб. Его крейсерская скорость составляет 350 км/ч, а продолжительность полета увеличена до более 35 часов. За раз этот беспилотник может пролететь 7000 километров.

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