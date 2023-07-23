БПЛА этой модели впервые был представлен в мае 2021 года.

Иран, страна-поставщик ударных дронов России, представил модернизированную версию беспилотника Shahed-149 Gaza, сообщает официальное агентство новостей IRNA.

Военные показали кадры обновленного беспилотника на авиабазе в центральном городе Кашан. Тегеран полагается на этот беспилотник в попытках повысить свой потенциал в области разведки и наблюдения.

Беспилотный боевой самолет Shahed-149 Gaza, произведенный Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, был впервые представлен в мае 2021 года. Теперь продемонстирована его обновленная версия с более высокими характеристиками.

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Shahed-149 Gaza - характеристики

Боевой БПЛА Shahed-149 Gaza имеет длину 10,5 метров и размах крыльев 21 метр. Он способен перемещать до 13 бомб. Крейсерская скорость - 350 км/ч.

Новая версия, как сообщается, улучшена. Повышен сроком службы, продолжительность полета (заявлено более 35 часов) и его дальность (7000 километров за раз).

Западные детали в дронах Shahed - это надо знать

В течение последнего года российские оккупанты используют в войне против Украины дроны-камикадзе Shahed-131/136, закупленные у Ирана.

После очередной атаки, состоявшейся 18 июля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото карбюратора двигателя иранского БПЛА, на нем видна надпись, свидетельствующая о том, что он был изготовлен в Ирландии. Кроме этого, по словам главы ОПУ, сотни деталей этих дронов сделаны в странах Запада и Азии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество максимально ограничить торговлю с Российской Федерацией, комментируя это.

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