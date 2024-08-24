А иранский министр отметил, что будет работать для исправления ошибочной политики европейских стран в отношении его страны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

"Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Арагчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе о необходимости деэскалации, прекращения военного сотрудничества с Россией против Украины и нераспространения ядерного оружия", - прокомментировал диалог Боррель.

Европейский дипломат подчеркнул, что критический диалог необходим для разрядки региональной напряженности.

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В свою очередь Арагчи заявил, что развитие отношений с Евросоюзом "требует диалога для решения проблем между двумя сторонами и исправления ошибочной политики европейских стран".

Кто такой Аббас Арагчи

Арагчи был назначен министром иностранных дел Ирана 21 августа. Он известен прозападными взглядами. На этой должности он планирует достичь сближения с Евросоюзом на фоне санкций и политической изоляции Ирана.

Иранские СМИ уже успели написать, что Арагчи планирует работать над "преодолением напряженности с Вашингтоном и восстановлением отношений с европейскими странами". При этом Арагчи считает, что Запад должен отказаться от своей "враждебной позиции" для того, чтобы возобновить диалог в рамках ядерного соглашения 2015 года между Ираном и Западом.

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