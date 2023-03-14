Военные проводят круглосуточное боевое дежурство, а также уничтожают "Шахеды" в случае российских атак.

Мобильные огневые группы ПВО на охране неба Киевщины ведут круглосуточное боевое дежурство и уничтожение "Шахедов".

Как сообщили в Сухопутных войсках, экипаж такой группы состоит из нескольких человек, обычно, – из водителя, пулеметчика или оператора ПЗРК. Они должны постоянно находиться в боевой готовности: добраться до определенной позиции и приступить к выполнению боевой задачи.

"Пулеметчик "Джокер" способен работать со своим ДШК и днем, и ночью. Пулемет калибра 12.7 мм. с эффективной дальностью поражения воздушных целей до 2.4 км – служит оружием для уничтожения Шахедов, которыми россияне еженедельно атакуют столицу. Этот экипаж имеет не только необходимые возможности, но и опыт "приземления" таких дронов", - сказано в сообщении.

Видео дня

Кроме постоянной готовности к применению зенитного вооружения, мобильная огневая группа способна непрерывно предоставлять информацию о воздушной обстановке на подступах к столице.

Таким образом, отдельные экипажи работают не только выполняют собственные боевые задачи, но и усиливают общую способность сил ПВО вовремя определять и уничтожать вражеские цели.

Атаки "Шахедами" на Украину-детали

Российские оккупанты регулярно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед" иранского производства.

В ночь на 1 марта российский агрессор предпринял новую попытку атаковать тыловую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе иранского производства. Отмечается, что всего было выпущено четыре аппарата – все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: