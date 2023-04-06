В Государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что к изготовлению танковых снарядов калибра 125 мм привлекаются польские партнеры.
Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", одно из предприятий концерна и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства таких снарядов.
Отмечается, что это произошло в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша. Согласно договору, предусмотрено развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек.
"Принимая во внимание высокие риски российских ракетных ударов по предприятию "Укроборонпрома", рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства. Впрочем, над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", - говорится в сообщении.
Обращается внимание, что до этого "Укроборонпром" начал производить 125-мм боеприпасы для танковой пушки совместно с одной из стран Североатлантического альянса. Таким образом, "Укроборонпром" будет производить снаряды для танков сразу с двумя странами-членами НАТО.
Изготовление боеприпасов для Украины
Как сообщал УНИАН, 14 марта "Укроборонпром" проинформировал о начало производства 125-мм снарядов для танковой пушки в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.
Отмечалось, что по заказу Министерства обороны Украины уже была поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми силы безопасности и обороны Украины "бьют оккупантов".
Сообщалось, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм. Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие специалисты из Украины: конструкторы, технологи, токари, литейщики и тому подобное.