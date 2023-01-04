Олег Жданов не исключает, что Leopard являются танками-капризулями.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Германия может не снабжать Украину танками Leopard из-за их качества и может опасаться репутационных потерь.

"В принципе вполне возможно, что репутационные потери для страны и поставщика они конечно же будут. Ну те же Panzerhaubitze 2000 о которой мы говорим. С одной стороны мне хвалили военные наши Caesar французский и сказали, что это хорошая гаубица в плане контрбатарейной борьбы, а с другой стороны мне написали, что эта САУ тоже капризуля и тоже требует очень часто ремонта и обслуживания. Остается у нас "три топора", но она в облегченном варианте, который нам передали", - сказал Жданов в эфире.

Он отметил, что HIMARS показал себя великолепно.

"Очередь на два года, завод уже не знает как выполнить заказы всех желающих, расширяет производство и привлекает дополнительных специалистов и так далее. Получили огромную популярность MLRS, сейчас все получат и MARS, и французский вариант, и просто M270. Так что все зависит от качества: война - это проверка качества любого вооружения", - добавил эксперт.

Передача танков Leopard Украине - подробости

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не отправляет Украине танки Leopard II, чтобы не допустить "расширения масштабов войны".

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинские военные скоро получат танки Abrams и Leopard.

Позже стало известно, что немецкие власти не планируют самостоятельно заниматься вопросом передачей танков Leopard Украине. Это будет делаться в координации с партнерами по Североатлантическому альянсу.