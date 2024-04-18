Потери россиян огромные - уничтожены ЗРК С-400, С-300, склад с боекомплектом.

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, какое на самом деле имеет значение атака украинских военных по российскому аэродрому в оккупированном Джанкое.

В эфире Radio NV он отметил, что потери врага были огромными - уничтожены ЗРК С-400, С-300, склад с боекомплектом.

"Там истерика такая, что любо-дорого было читать об этом... Если мы говорим о комплексе С-400, то он 400 километров имеет дальность действия. Фактически, они сейчас лишены системы, которая могла бы контролировать весь Крым и даже [за его пределами]. Это серьезная потеря, поскольку они могли бы использовать ее, в том числе и для защиты так называемого Крымского моста, <...> для контроля воздушного пространства над всем оккупированным Крымом. Я еще не считаю С-300", - пояснил эксперт.

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По словам Поповича, поскольку комплекс С-400 имеет дальность действия 400 км, это означает, что захватчики фактически лишены системы, которая могла бы контролировать весь Крым и даже некоторую территорию за его пределами.

"Это серьезная потеря, поскольку они могли бы использовать ее, в том числе и для защиты так называемого Крымского моста, <...> для контроля воздушного пространства над всем оккупированным Крымом. Я еще не считаю С-300", - подчеркнул оглядывал.

Эксперт также предположил, что в системе ПВО врага в Крыму после этих ударов образовалась "не дырочка, а дыра".

"Очевидно, это может быть первой серией в части каких-то последовательных операций для оккупированного Крыма. Помним, когда мы летом прошлого года уничтожали радиолокационные средства, это закончилось ударом по штабу Черноморского флота. Сейчас посмотрим", - подытожил он.

Удар по Джанкою - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 апреля прогремела серия взрывов на аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму. Институт изучения войны сегодня подтвердил взрывы на военном аэродроме российских оккупационных сил в Джанкое, отметив, что в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии в ГУР похвастались, что смогли уничтожить четыре пусковые установки ЗРК С-400; три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

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