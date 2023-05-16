Президент Франции заявил, что речь шла о подготовке военных и ракетах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не говорил о передаче Украине истребителей. Он заверил, что ечь шла о подготовке военных и предоствлении ракет.

"Я не говорил о самолетах. Я говорил о ракетах, я говорил о подготовке", - цитирует политика издание The Guardian.

Франция также поможет обучить украинские войска из "батальонов, которые будут отвечать за контрнаступление… и ремонтировать машины и пушки", сказал Макрон. "Франция сохраняет прежнюю позицию: помогать Украине сопротивляться. Сейчас многое поставлено на карту, потому что успех этого контрнаступления будет иметь решающее значение для способности построить прочный мир".

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По словам президента Франции, ракеты также помогут "возглавить контрнаступление". При этом Макрон заверил, что украинским военным не будет поставляться оружие, которое позволит наносить удары по территории России.

Предполагается, что это могут быть крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, которые идентичны британским Strom Shadow. Однако они вполне способны достигать территории РФ.

Встреча Зеленского и Макрона - основные заявления

14 мая президент Владимир Зеленский в Париже провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили потребности Украины для укрепления обороны и защиты неба, а также евроатлантическую и европейскую интеграцию.

При этом в совместной декларации по итогам визита Зеленского указано, что Франция передаст Украине бронемашины и легкие танки.

В интервью 15 мая вечером президент Франции сообщил, что Париж открыт для подготовки пилотов ВСУ и учебные программы могут начаться прямо сейчас. При этом на вопрос, будут ли для обучения украинских пилотов задействованы французские самолеты, Макрон заявил, что "здесь нет никаких табу".

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