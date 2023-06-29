Альтернативный путь через Армянск ближе к Силам обороны.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему оккупанты будут продолжать ремонтировать Чонгарский мост, по которому 22 июня был нанесен удар.

В частности, в эфире телемарафона она объяснила, в чем большая проблема захватчиков из-за повреждения моста.

"Надо понимать, что понтонная переправа (которую может использовать противник – УНИАН) не является альтернативой и полноценной заменой стационарному мосту. Должны понимать, что это - экстремальный способ замены", - сказала она.

Видео дня

Руководитель пресс-центра пояснила, что ВСУ уже имеют опыт подобных ситуаций - отработки по Антоновскому мосту и вдоль Каховской ГЭС. Она подчеркивает: Силам обороны тактика действий оккупантов уже понятна - известно, что россияне будут делать и как будут пытаться устроить альтернативную переправу.

В то же время спикер признает: противник тоже осведомлен в том, что украинские военные будут методично отрабатывать Чонгарский мост. Понятно, что это усложняет врагу логистику, поставки, но оккупанты будут продолжать ремонтировать этот мост так же, как они делали, когда украинские защитники при освобождении Правобережья отрабатывали мосты через Днепр.

"Сейчас для них сложная ситуация в том, что боевые действия, которые сейчас происходят на линии фронта, идут на суше, и этот мост у них в глубоком тылу – они будут страдать из-за того, что он не работает полноценно. Потому, что альтернативный путь через Армянск ближе к Силам обороны - там огневой контроль также мощный", - рассказала Гуменюк.

Удар по Чонгарскому мосту

Как сообщал УНИАН, российские захватчики сообщили, что по Чонгарскому мосту, который расположен на админгранице между оккупированным Крымом и Херсонщиной, нанесен удар утром 22 июня. В частности, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо утверждал, что на нескольких мостах повреждено дорожное покрытие якобы ракетами Storm Shadow.

Эти удары значительно нарушили логистику противника. По данным британской разведки, сейчас оккупантам придется тратить значительно больше времени для обеспечения своих войск на фронте через альтернативные пути. Отдельно, пытаются использовать путь через Армянск.

Вас также могут заинтересовать новости: