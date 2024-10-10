Коваленко утверждает, что по некоторым показателям Mirage 2000-5 даже лучше F-16.

Военный эксперт Александр Коваленко самым интересным в самолетах Mirage 2000, которые должна получить Украина от Франции, называет его боевую нагрузку.

"Имея 9 точек подвески вооружения, 5 на фюзеляже и 4 на крыле, его сложно назвать тяжеловооруженным рекордсменом. Но примечательна номенклатура, интегрированная в его архитектуру. Ракеты класса "воздух-воздух": MBDA MICA IR/RF (многоцелевая всепогодная ракета типа "выстрелил-забыл" с дальностью до 60 км), Matra R550 Magic-II (дальность 20 км), Matra Super 530 D (дальность от 20 до 40 км, в зависимости от модификации). Далее - ракеты класса "воздух-поверхность": AM.39 Exocet (дальность от 40 км до 200 км в зависимости от модификации), Storm Shadow/SCALP EG (от 250 км до 560 км, в зависимости от модификации)", - рассказал эксперт "Укринформу".

По его словам, не менее интересна и номенклатура применяемых бомб: GBU-12, 16, 24, 49... Это все высокоточные планирующие авиационные бомбы с дальностью полета от 15 до 20 км и чуть больше, в зависимости от типа.

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"Mirage 2000-5 получил новую РЛС, там переработан кокпит (кабина управления, - ред.), установлены три многофункциональных индикатора, внесены некоторые другие эргономические усовершенствования. Несколько улучшены и другие показатели - скорость, маневренность и т.д.", - пояснил Коваленко.

Он утверждает, что по некоторым показателям Mirage 2000-5 даже лучше F-16. Эксперт пояснил:

"Эти самолеты могут совершать полеты на максимальной высоте до 18 км, максимальная скорость - 2,3 тыс. км в час. Это достаточно хороший показатель. В то же время максимальная высота полета F-16 - 15 км. Скорость - в пределах 2000-2200 км в час. Разница небольшая, но она есть".

Коваленко признал, что у F-16 значительно большая номенклатура вооружения.

"Кроме этого, Mirage 2000-5 у французов немного, полностью заменить наши устаревшие Су-24 они не смогут. Еще один момент - обслуживание и ремонт. Общее эти самолеты имеют, но еще больше - отличного. Впрочем, французские "птички" в воздушных силах ВСУ точно лишними не будут", - добавил аналитик.

Самолеты Mirage для Украины - детали

Поставка французских истребителей Mirage 2000, намеченная на начало 2025 года, обеспечит ВСУ возможность сформировать новую авиационную бригаду.

Как пишет издание Forbes, при небольшом бюрократическом ускорении нет причин, по которым Франция не могла бы оснастить украинские ВВС 20-ю Mirage 2000 до 2025 года. Журналисты отметили, что этого количества хватит, "чтобы расширить существующее бомбардировочное подразделение ВВС, 7-ю тактическую авиационную бригаду, или сформировать новую бригаду".

Издание предположило, что вторая бомбардировочная бригада - более вероятный вариант, учитывая то, насколько 7-я тактическая авиационная бригада уже расширилась с начала полномасштабной войны.

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