По мнению Александра Мусиенко, применение бомб ФАБ-3000 россиянами сейчас преследует пропагандистскую цель.

Российско-украинская война продолжается и РФ начала применять по украинским позициям новый тем бомбы - ФАБ-3000.

"Если говорить о применении ФАБ-3000, то единственный фактор, который был зафиксирован - пропагандистский. Он имеет в частности элементы психологического давления и направлен на деморализацию. Стоит понимать, что 3000 - это общий вес, а боевая часть взрывчатки там - 1200 кг. Это вызывает весомое разрушение. Особенность этих бомб в том, что сам корпус и сам вес бомбы - она уже сама призвана разрушать. Она разрушает бетон, уже является чрезвычайно опасной. А добавить к этому взрывчатку - ну мы сами понимаем", - рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

По словам эксперта, регулярное использование этих бомб Россией будет зависеть от двух факторов - количества изготовленных ФАБ-3000, и возможностей Украины бороться с носителями этих бомб.

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Также, эксперт отреагировал на информацию о частичном отводе российских войск на некоторых позициях в Харьковской области. По его мнению, россияне могут это делать для того, чтобы наносить больше ударов по украинским позициям новыми бомбами и таким образом просто уничтожая города. Однако, эксперт считает, это вряд ли поможет России.

"Такой вариант тоже возможен. Но для этого российским войскам надо отходить и отводить свой контингент, с потерей позиций и превращением Волчанска в сплошную серую зону. На что на сейчас они вряд ли готовы. И это временная мера, она ничего не меняет долгосрочно. Там все равно будут бои. Это не меняет того, что со временем, когда Украина усилится самолетами и дополнительными системами Patriot, можно будет вытеснять их оттуда", - пояснил Мусиенко.

ФАБ-3000 на вооружении РФ: что известно

В марте российское Минобороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово изготавливают трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000. В июне стало известно о первом использовании этой бомбы - россияне сбросили ее на село Липцы в Харьковской области.

Качество такой бомбы проанализировал Forbes. Издание отметило, что такой боеприпас может быть не очень аэродинамичным. Согласно данным Fighterbomber, FAB-3000 наносит взрывной урон на расстояние более 180 м и разбрасывает смертоносные осколки на более 1000 м. Промазать такой бомбой на 10 метров при этом считается "отличным" результатом.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, применение 3-тонных бомб со стороны оккупантов становится системным и регулярным. По его мнению, это несет прямую угрозу оборонительным укреплениям Украины.

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