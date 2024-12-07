Украине также нужны самолеты дальнего радиоэлектронного обнаружения, которые обещала Швеция.

С поступлением из Дании второй партии истребителей F-16 Украина имеет на вооружении почти эскадрилью таких самолетов. По словам эксперта, такое количество уже позволяет использовать их для стратегических задач, но желательно иметь нужное дополнительное оборудование. Об этом рассказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что вторая партия F-16 от Дании уже в Украине и в целом получается, что сейчас Силы обороны имеют уже 17 таких самолетов. По словам эксперта, согласно стандартам НАТО, эскадрилья - 17-21 самолет.

"Поэтому можем отметить, что в принципе имеем эскадрилью. Это мощная защита воздушного пространства, потому что речь идет о расширении возможностей по перехвату воздушных целей за счет авиационной составляющей...Безусловно надо говорить о том, что такое количество самолетов уже позволяет использовать их для стратегических задач. То есть для ударов по территории Российской Федерации", - сказал он.

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В то же время Храпчинский добавил, что для применения самолетов против КАБов нужно дополнительное оборудование - иностранные системы радиолокации. Также "желательно получить" самолеты дальнего радиоэлектронного обнаружения, которые Украине обещала Швеция, - это существенно поможет ВСУ работать на линии боевого соприкосновения, на приграничной территории РФ.

Как уточнил эксперт, такие самолеты позволят проводить разведку на глубине до 600 км внутрь оккупированной территории и территории РФ. И это сделает невозможным, например, попытки россиян использовать системы ПВО для ударов по самолетам ВСУ, в частности F-16.

"И это позволит работать (самолетами F-16 - УНИАН) уже не только против КАБов, но и непосредственно по наземным целям, которых очень много на оккупированной территории и в РФ. Тем более, что орудия для работы на близком расстоянии, в частности, авиабомб, которые предоставлены США, есть в достаточном количестве. Надо говорить о передаче ракет большой дальности JASSM, которые могут работать на расстояние 270 или 950 км. То есть это уже зависит от разрешения наших западных партнеров", - подчеркнул Храпчинский.

Эксперт также обратил внимание на то, что Дания передает Украине обещанные истребители с определенным опережением. Уже сейчас видна эффективность использования F-16 против воздушных целей во время вражеских атак.

Как пояснил эксперт, враг существенно увеличил количество воздушных целей, которые применяет во время массированных обстрелов Украины, но одновременно растет эффективность работы против них - большинство ракет и дронов перехватывается.

F-16 от Дании - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16 от Дании уже в Украине. По словам главы государства, самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают людей и инфраструктуру.

С прибытием второй партии воздушный щит Украины усилен дополнительно. Зеленский отметил, что если бы все партнеры были именно такими решительными, "уже удалось бы сделать невозможным российский террор".

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