Президент напомнил об опасениях что передача Украине F-16 втянет НАТО в войну.

Украинские истребители F-16 уничтожили еще семь российских крылатых ракет во время одной из последних атак. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью SkyNews.

"Как F-16 сегодня отрабатывают в Украине? Прекрасно, необычайно. У нас мало F-16, но они уже многое сделали - уничтожили семь крылатых ракет буквально две ночи назад. Ракет, направленных на нашу инфраструктуру", - сказал он.

Зеленский напомнил об опасениях, что передача Украине F-16 втянет НАТО в войну:

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"Так же было и с HIMARS, потом с F-16 - решение было принято, но слишком поздно".

F-16 в Украине - что сообщалось

Напомним, до этого 17 ноября Зеленский сообщал, что украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей в ходе последней массовой воздушной атаки России.

В тот десь российские войска запустили по Украине около 90 БПЛА и 120 ракет.

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