Штурмовики перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря.

Россия перебросила в Крым штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края.

Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ.

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Штурмовики перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.

Россияне отрабатывают ракетные пуски и сброс бомб по морским целям.

Ранее сообщалось о переброске Россией подразделений армии, которая воевала против Грузии и участвовала в боевых действиях на Донбассе в 2014 году.

Провокации РФ в Черном море

15 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за ограничения свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей с Каспийского моря.

Украинские дипломаты призывают международных партнеров ужесточить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения эскалации ситуации в Азово-Черноморском регионе. "Такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - подчеркивается в заявлении МИД.

Евросоюз призывает РФ обеспечить беспрепятственную свободу судоходства из Черного в Азовское море.

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Автор: Яна Ставская