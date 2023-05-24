При этом главное - научится воевать на F-16, то есть эффективно использовать все типы вооружения - по воздушным, надводным, наземным целям, летать в составе пары и звена.

В Воздушных силах Украины считают, что украинские пилоты способны научиться летать на истребителях F-16 всего за неделю.

Другое дело, что куда больше времени им потребуется на освоения вооружения этих самолетов, заявил спикер ВСУ Юрий Игнат в интервью "Голосу Америки".

По его словам, несмотря на то, что и МиГ-29 и F-16 - являются "ровесникамии", самолетами четвертого поколения, они имеют разную философию пилотирования и технологическое оснащение. Также на F-16 были проведены несколько этапов глубокой модернизации.

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По словам Игната, учиться летать на F-16 отправят молодых летчиков, которым проще освоить новые технологии.

"Тут ставка на молодых пилотов, которые умеют лучше общаться с новейшими технологиями, с гаджетами и так далее... Сенсорные экраны - все это есть в F-16. Тут надо понять, как оно работает - как ребенок играется в компьютерную игру, он осваивает ее поэтапно", - сказал Игнат.

Он добавил, что главное - научится воевать на F-16, то есть эффективно использовать все типы вооружения - по воздушным, надводным, наземным целям, летать в составе пары и звена.

"Основное - это научиться на нем воевать... Для этого нужны полетные часы, необходимо время в полете с инструктором, самостоятельные полеты, в простых метеоусловиях, в сложных метеоусловиях. Это все достигается уровнем подготовки... А летать они будут за неделю. Ну неделю-две, кому сколько", - сказал Игнат.

F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 мая советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, однако он не назвал точное количество самолетов. Комментируя эту информацию спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что F-16 поможет наземным войскам быстро освободить украинские территории.

21 мая Юрий Игнат заявил, что западные партнеры могут передать Украине несколько десятков самолетов F-16, это будет происходить не поштучно, а сразу подразделениями. Официально подразделения это по меньшей мере эскадрилья. В украинском варианте это 12+ самолетов.

В Министерстве обороны Украины анонсировали, что эти самолеты появятся в нашем небе уже этой осенью.

22 мая представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают приоритетом предоставление Украине истребителей F-16, и будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.

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