Для тестирования нового боеприпаса используют бомбардировщик Су-24М.

Воздушные силы ВСУ испытывают украинский аналог российских авиабомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Боевая авиация Украины" сообщает портал "Милитарный". Носителем боеприпаса (по крайней мере, во время испытаний) выступает советский фронтовой бомбардировщик Су-24М, который ранее уже адаптировали под новые европейские крылатые ракеты типа Storm Shadow.

Информации о новой украинской разработке очень мало. Из представленного видео можно сделать вывод, что речь идет об авиабомбе свободного падения, на которую установили навесную конструкцию. Благодаря этому обычную бомбу превратили в управляемую.

Некоторые части конструкции похожи на элементы УМПК. На украинской бомбе можно увидеть раскладные крылья и аэродинамический обтекатель, который, очевидно, призван улучшить ее аэродинамические характеристики.

Впрочем, заметны и отличия от российского боеприпаса. Так, в хвостовой части находится отсек с управляющими Х-образными рулями. Возможно, на боеприпас установили реактивный двигатель или твердотопливный ускоритель.

Если это действительно так, можно говорить о потенциально очень большой дальности авиабомбы, что уменьшает риск для самолета быть сбитым российскими ЗРК.

Управляемые бомбы для Воздушных сил ВСУ

Отметим, что Воздушные силы давно применяют новые управляемые боеприпасы класса "воздух-поверхность". Впрочем, ранее речь шла о западных образцах, в частности, французских авиабомбах Armement air-sol modulaire (AASM).

Кроме них, ВСУ активно применяют американские GBU-39, известные также как Small Diameter Bomb (SDB). На представленных ранее фото можно видеть украинский МиГ-29, который несет сразу пять бомб SDB.

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