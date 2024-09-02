Если враг начинает запускать мало дронов, значит готовится к новой массированной атаке.

За август российские оккупанты атаковали Украину рекордным количеством "шахедов". В частности, за два последних дня по территории нашей страны враг выпустил более 250 БПЛА.

Как говорится в сюжете телеканала "Мы-Украина", страна-агрессор за сутки может производить от 30 до 50 "шахедов".

"Понимая, что объем производства у них составляет от 30 до 50 беспилотников в сутки, как только они начинают использовать меньшее количество, с высокой вероятностью происходит накопление беспилотников для дальнейших массированных ударов", - отметил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

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По подсчетам журналистов, чтобы восстановить расходы БпЛА оккупантам понадобится около 10 дней. Чтобы уменьшить атаки дронов, Украине нужно бить по местам изготовления и транспортировки.

"Первый и главный этап - это превентивное уничтожение средств поражения противника на аэродромах, на складах, на базах хранения и уничтожение цепочек производства этого оружия", - подчеркнул военный эксперт Павел Лакийчук.

Война в Украине - атаки дронов

Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему РФ одновременно использует ракеты и дроны для атак по Украине. Это позволяет противнику проводить "разведку", а затем добивать цели, которые тот считает важными.

В течение последних несколько месяцев враг фактически использует "шахеты" не столько для нанесения удара по конкретной цели, а для длительных полетов с разведывательной целью.

Стоит добавить, что во время последних массированных атак более двух десятков вражеских беспилотников упали самостоятельно.

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