За август российские оккупанты атаковали Украину рекордным количеством "шахедов". В частности, за два последних дня по территории нашей страны враг выпустил более 250 БПЛА.
Как говорится в сюжете телеканала "Мы-Украина", страна-агрессор за сутки может производить от 30 до 50 "шахедов".
"Понимая, что объем производства у них составляет от 30 до 50 беспилотников в сутки, как только они начинают использовать меньшее количество, с высокой вероятностью происходит накопление беспилотников для дальнейших массированных ударов", - отметил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.
По подсчетам журналистов, чтобы восстановить расходы БпЛА оккупантам понадобится около 10 дней. Чтобы уменьшить атаки дронов, Украине нужно бить по местам изготовления и транспортировки.
"Первый и главный этап - это превентивное уничтожение средств поражения противника на аэродромах, на складах, на базах хранения и уничтожение цепочек производства этого оружия", - подчеркнул военный эксперт Павел Лакийчук.
Война в Украине - атаки дронов
Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему РФ одновременно использует ракеты и дроны для атак по Украине. Это позволяет противнику проводить "разведку", а затем добивать цели, которые тот считает важными.
В течение последних несколько месяцев враг фактически использует "шахеты" не столько для нанесения удара по конкретной цели, а для длительных полетов с разведывательной целью.
Стоит добавить, что во время последних массированных атак более двух десятков вражеских беспилотников упали самостоятельно.