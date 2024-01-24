По результатам использования этих дронов в Украине, в БПЛА внесли ряд улучшений.

Битва за Северский Донец вблизи села Белогоровка на Луганщине стала одним из знаковых событий за время полномасштабной войны. Большую роль в ней сыграли немецкие разведывательные беспилотники Vector от компании Quantum Systems, которые впервые были поставлены еще в 2022 году.

Как пишет издание Defense Express, сейчас поставки этого вооружения в Украину увеличилось втрое. В компании Quantum Systems, которая их производит, говорят, что рост спроса связан с потребностью украинских военных в обнаружении позиции противника ночью.

"Боевое крещение Vector произошло во время знаменитой битвы за Северский Донец в мае 2022 года, где он был способен корректировать огонь сквозь толщу дыма в условиях радиоэлектронной борьбы", – сказала менеджер по развитию бизнеса Quantum Systems Маттиас Лена в комментарии изданию Defense News.

Эксперты отмечают, что вероятно речь идет о разгроме российской переправы через Северский Донец вблизи поселка Белогоровка Луганской области. Тогда россияне пытались форсировать реку, однако ВСУ этим попыткам помешали, нанеся врагу немалые потери.

Директор по продажам компании Quantum Systems Свен Крук отметил, что по результатам использования этих дронов в Украине, в БПЛА внесли ряд улучшений. В частности, было обновлено программное обеспечение, а также оборудование. Кроме того, разработчики увеличили продолжительность автономной работы на один час.

В то же время в компании работают над улучшением возможностей искусственного интеллекта, который встроен в дроны Vector, чтобы интегрировать их с системами боевого управления и ударными дронами.

"Также работаем над большим количеством датчиков и радиолокационных элементов, чтобы они могли лучше обнаруживать артиллерийский огонь", – добавил он.

Дроны в войне

Использование дронов в войне РФ против Украины приобрело немалые масштабы. Чтобы удовлетворить потребности войска, многие БПЛА спешно собрали волонтеры. Военные говорят, что это влияет на качество дронов.

Самыми частыми проблемами являются трудности с видеосвязью и с каналом управления. И большинство из них возникает из-за некачественных деталей, которые очень часто используют, чтобы сделать дроны еще дешевле, пояснил один из бойцов.

Учитывая большую потребность в дронах, Украина поставила амбициозную цель по их изготовлению на следующий год. Помогают беспилотниками и другие страны. В частности, Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета БПЛА.

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