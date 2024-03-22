Компания будет производить боеприпасы, а также запчасти для обслуживания немецких и французских артсистем в Украине, а впоследствии будет налажено производство полноценных артсистем.

Франко-германский производитель военной техники KNDS создаст подразделение в Украине по производству боеприпасов и запчастей для западной техники. Об этом заявили министры обороны двух стран Борис Писториус и Себастьян Лекорню по итогам встречи в Берлине.

"Мы, Франция и Германия, хотим помочь Украине сделать производство боеприпасов более самодостаточным", — заявил Писториус журналистам после встречи.

Как написал Себастьян Лекорню в Твиттер, KNDS создаст дочернюю компанию, "максимально приближенную к потребностям украинской армии".

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Он отметил, что компания будет производить боеприпасы, а также запчасти для обслуживания немецких и французских систем в Украине, а впоследствии будет налажено производство полноценных артсистем.

Такое предприятие имеет "большую ценность, поскольку производственные мощности расположены ближе к линии фронта, а это означает меньше логистики и большую надежность поставок", - сказал Лекорню, не уточнив при этом сроки реализации проекта.

KNDS - холдинг, образованный в 2015 году французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Он производит боевые танки, другую бронетехнику и артиллерийские системы. Компания Nexter производит, среди прочего, поставляемые в Украину пушки "Цезарь".

Филиалы западных оружейных компаний в Украине

18 октября Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" образовали совместное предприятие ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность". Сообщалось, что оно будет проводить обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине партнерами. Кроме того, там будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall.

Впоследствии стало известно, что концерн планирует построить в Украине не менее 4 заводов, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО. К строительству первого завода по производству снарядов приступят уже в ближайшее время и первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине через 15 месяцев.

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