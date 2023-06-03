Сейчас последние резервы ВДВ заводят в Бахмут вместо вагнеровцев, лишая армию РФ оперативной гибкости.

Российское командование перебрасывает в Бахмут силы ВДВ на замену уходящим "вагнеровцам", что сделает российскую оборону в целом менее гибкой. Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

"ВДВ сильно деградировала по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Тем не менее, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений в качестве свободного резерва", – говорится в сообщении.

Сейчас Россия перебрасывает на Бахмутское направление части 76-й и 106-й дивизий и двух дополнительных отдельных бригад ВДВ. Они должны удерживать город после ухода наемников "Группы Вагнера".

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Британская разведка отмечает, что задействовав в такой роли десантников, российское командование сделает всю армию менее гибкой в реагировании на оперативные вызовы.

Ситуация в Бахмуте

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что по состоянию на 2 июня вывел 99% своих наемников из Бахмута. При этом он уточнил, что Минобороны РФ оставило "сюрприз" на пути отхода вагнеровцев – заряды так называемых "Змей Горынычей" и противотанковые мины.

Военный эксперт Александр Коваленко утверждает, что вагнеровцы выходят из Бахмута вовсе не так быстро, как рассказывает Пригожин. По мнению аналитика, у российского командования есть проблемы с заменой наемников, что и замедляет отход.

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