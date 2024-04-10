Поставка танков займет примерно два года.

Власти Германии планируют заказать дополнительное производство 35 основных боевых танков Leopard 2 новейшей модификации A8. Данные танки будут поставлены для усиления бригады бундесвера в Литве. Это решение направлено на компенсацию поставленных танков в Украину. До сих пор было заказано только 18 танков. Об этом пишет BILD со ссылкой на газету Die Welt.

В материале говорится, что о данном намерении немецкое министерство обороны проинформировало бюджетный комитет бундестага, однако воздержалось от публичных комментариев, ссылаясь на конфиденциальность оборонных сделок.

Парламентарий Инго Гедехенс в комментарии для Die Welt положительно оценил намерения властей, хотя и отметил, что решение было принято с опозданием.

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"Если боевые танки действительно будут заказаны для бригады в Литве сейчас, это будет правильным шагом — хотя и запоздалым с точки зрения сроков", — заявил Гедехенс.

BILD уточняет, что поставка танков Leopard 2 займет примерно два года. Бригада в Литве предположительно будет окончательно сформирована к 2025 году и достигнет полной боеготовности к 2027 году. При этом журналисты уточнили, что эти меры призваны укрепить оборону восточного фланга НАТО против возможных агрессий со стороны России.

Военная помощь Германии Украине

Ранее УНИАН сообщал, что военная помощь Германии для Украины оказалась намного меньше, чем утверждают власти ФРГ. В частности, правительство Германии объявило о предоставлении Украине военной поддержки на сумму в 28 миллиардов евро, однако реальная обещанная военная помощь для ВСУ составила лишь 21,7 миллиарда евро, что на 23% меньше, чем утверждают немецкие власти.

Кроме того, в январе Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Известно, что в пакет вошли бронетехника и противоминные средства, боеприпасы и пайки для питания военных. Также были переданы боеприпасы для ПВО и артиллерии.

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