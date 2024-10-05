Россияне явно нащупали возможность уж слишком опасно приближаться к линии фронта любыми летательными аппаратами, говорит Киричевский.

Украинские военные могли сбить в Донецкой области российский беспилотник С-70 "Охотник". И его появление на фронте может привести, в частности, к продолжению наступательных операций противника, считает эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Тут мало просто сказать, что это разведывательно-ударный беспилотник, этот С-70 "Охотник". Здесь надо подчеркнуть, первое, что он реактивный. Второе – это довольно тяжелый летательный аппарат. Размах крыла там 19 метров, длина фюзеляжа 14 метров. Это не то что малоразмерная воздушная цель, реально на радаре можно его спутать с тяжелым ударным самолетом, типа Су-25 или Су-34. Собственно, похожее и произошло", – пояснил он в комментарии телеграм-каналу "Труха Украина".

К тому же есть еще один неприятный момент, говорит Киричевский. Боевая нагрузка БПЛА С-70 "Охотник" составляет 2 тонны. И поскольку проект "Охотник" одарен особым вниманием диктатора Путина, российские разработчики вопреки всему должны будут его довести до логического конца.

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"Если по графику этот тяжелый разведывательный беспилотник-бомбардировщик планировали запустить в серию только в 2025 году, то по высшему повелению этот график был перенесен на вторую половину 2024 года. Мало того, что опытных экземпляров было запланировано построить пять штук – это может быть на самом деле один из первых серийных экземпляров – россияне явно нащупали возможность уж слишком опасно приближаться к линии фронта любыми летательными аппаратами", – продолжил эксперт.

По словам Киричевского, любые перспективы по деоккупации украинских территорий заключались в том, что россияне не рискуют подлетать к фронту. Соответственно, у врага не было бы преимущества в воздухе, и у Сил обороны были бы перспективы куда-то двигаться, объясняет он.

"По сегодняшней истории надо расставить следующие выводы. Первое – россияне явно будут пытаться использовать этот С-70 "Охотник", как минимум, как носитель корректируемых авиабомб. То есть пренебрегать этой российской разработкой не приходится. Судя по российской доктрине, у них этот С-70 может быть беспилотным заменителем Су-34. А Су-34 могут высвободить для выполнения, например, ракетных ударов тактическими крылатыми ракетами по территории Украины. Например, Х-69, которыми была уничтожена Трипольская ТЭС. Второе – здесь складывается тенденция, что россияне будут пытаться любыми правдами и неправдами удержать преимущество в воздухе для продолжения наступательных операций", – констатировал Иван Киричевский.

ВСУ могли сбить БПЛА "Охотник"

В субботу, 5 октября, в Донецкой области украинские военные сбили воздушную цель противника. Сначала сообщалось, что "приземлили" российский самолет Су-25.

Впоследствии появилось уточнение, что речь идет о вражеском истребителе Су-34. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Позже он заявил, что пораженным объектом мог также быть новый российский беспилотник С-70 "Охотник". Но окончательный вывод можно будет сделать после исследования обломков.

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