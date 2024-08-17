Хотя, как отмечают аналитики, с начала наступления Украина потеряла десятки единиц бронетехники, однако человеческие потери, по словам военных, намного ниже, чем в прошлогоднем контрнаступлении.

Успешное вторжение ВСУ в Курскую область обеспечили три фактора - секретность, скорость и применение РЭБ, пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, подготовка к операции началась в начале этого лета, когда Украина атаковала беспилотниками инфраструктуру в Курске, от электросети до складов боеприпасов и топлива и оборудования для наблюдения. Кроме того, проводились рейды через границу, для поиска слабы мест в российской обороне и разведки. За две недели до начала операции украинские беспилотники уничтожили российские системы наблюдения на пограничном посту на дороге в Курск.

Украина готовилась к атаке, выводя солдат и технику из бригад по всей стране, и передислоцируя их в леса и села вблизи границы. При этом план был окутан такой секретностью, что многие из тех, кто должен был принять участие, не знали о своей миссии, пока она почти не началась, пишет WSJ.

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Успешное применение РЭБ

Когда украинские штурмовые силы прорвались через границу рано утром, несколько российских подразделений обнаружили, что их беспилотники и системы связи не работают.

Как рассказывает издание, украинские подразделения радиоэлектронной борьбы вошли на российскую территорию перед основными механизированными штурмовыми силами, чтобы заглушить российское оборудование и помешать российским войскам определить украинские позиции или перехватить их сообщения. Это необычное раннее развертывание создало "защитный пузырь" вокруг наступающих украинских штурмовых сил, пишет WSJ.

Стремительное наступление

Кроме того, если в восточной и южной Украине западное оборудование оказалось малопригодным на поле боя, из-за плотных минных полей и атак беспилотников, то в Курской области штурмовые бригады, оснащенные американскими бронемашинами Stryker и немецкими Marder, мчались по российским дорогам, не встречая большого сопротивления. За несколько часов они продвинулись на многие мили вглубь российской территории. А за ними следовали другие бригады на танках и боевых машинах пехоты, зачищая территорию и захватывая пленных.

Москва применила военные самолеты и вертолеты, чтобы попытаться замедлить украинское наступление, Но украинцы выдвинули вперед системы ПВО, чтобы сдержать российские самолеты, и использовали взрывной беспилотник, чтобы сбить ударный вертолет, пишет WSJ.

Сейчас Украина пытается отрезать больше российских городов и затруднить российским подкреплениям доступ к линии фронта, нанося удары по железнодорожным узлам и мостам.

При этом за девять дней вторжения Украина, по подсчетам аналитиков, потеряла десятки единиц бронетехники. Человеческие потери неясны, но военный из 44-й бригады сказал, что они были намного ниже, чем в прошлогоднем контрнаступлении, в котором он принимал участие.

Курская операция - что известно

Как пишет NBC, украинское руководство больше года рассматривало возможность проведения крупной наступательной операции, подобной наступлению в Курской области.

Также, по данным WSJ, Россия по состоянию на середину прошлой недели вывела из Украины несколько бригад общей численностью до 5000 военнослужащих. Однако, по мнению издания, необходимая численность российских войск для того чтобы отбить назад захваченные территории, дожна составлять по крайней мере 20 000 военных.

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