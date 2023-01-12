Он убежден, что Украина получит все необходимое оружие.

Украина получит танки от Польши и Великобритании, это практически решенный вопрос.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии журналисту "Голос Америки" Михаилу Комадовскому, сообщил он в микроблоге Twitter.

"Это несомненно. Уже приняты решения по сути. Еще не принято решение о количестве. Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", - цитирует Подоляка журналист.

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Танки для Украины

Как сообщал УНИАН, 11 января президент Польши Анджей Дуда прибыл во Львов. В ходе визита он заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard.

Как известно, эту поставку должен одобрить Берлин. Вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Германия не должна препятствовать поставкам танков Leopard из других стран.

Также известно, что правительство Великобритании планирует передать Украине боевые танки Challenger 2. По данным Sky News, речь идет о 12 боевых танках.

Напомним, что Украина давно ожидает танки Leopard от Германии. Недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия "не пойдет на это одна".

В Финляндии также заявляли, что могут отправить Leopard 2 в Украину, но только после того, как подобные решения примут другие страны.

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