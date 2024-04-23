Базой для машины станет вездеход-амфибия, который получил название "Тритон".

Российский ОПК создаст на основе перспективного автомобиля-амфибии машину радиоэлектронной борьбы.

По информации Defense Express, машина РЭБ будет базироваться на шасси вездехода под названием "Тритон", о создании которого стало известно в начале 2024-го.

Сообщается, что машина похожа на ЛуАЗ (во всяком случае, если говорить о шасси). Она будет многоцелевой амфибией и транспортом переднего края. "Тритон" получит новый двигатель и трансмиссию. Испытывать машину начнут в мае-июле.

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С помощью таких машин россияне планируют форсировать реки. Предполагается, что "Тритон" сможет "прыгать" в воду с невысокого обрыва, не теряя при этом плавучести.

В рамках создания специализированной машины РЭБ, на "Тритон" установят комплекс радиоэлектронной борьбы "Волнорез". С помощью него будут ставить радиопомехи и проводить радиоэлектронную разведку. В перспективе РЭБ-автомобиль сможет стать носителем FPV-дронов.

Украинский "Тритон" - что известно

Российскую новинку не стоит путать с украинским бронированным автомобилем "Тритон". Впервые его представили в сентябре 2015 года на выставке "Оружие и безопасность-2015", которая проходила в Киеве. В 2016 сообщалось, что пограничники протестировали бронемашину.

В начале 2016-го СМИ писали, что Государственная пограничная служба заказала 62 автомобиля "Тритон" с комплексом наземной разведки "Джеб", в состав которого входит РЛС "Лис-М". В открытых источниках сообщалось о нескольких построенных машин такого типа.

Напомним, в апреле в Украине представили новейшую военную технику, в частности, довольно интересную шестиколесную бронемашину.

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