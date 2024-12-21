Украина все больше будет применять ракеты и дроны собственного производства для уничтожения российской военной инфраструктуры, которая работает на террор против мирных украинцев.

Президент Владимир Зеленский пообещал продолжить бить по военным базам на территории Российской Федерации.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. "Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам - дронами и ракетами, и все больше украинскими, по именно тем военным базам и военной инфраструктуре, которая используется в терроре против наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинская защита является абсолютно справедливой.

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Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, на обновление и технологизацию арсеналов в Европе. Также он благодарит всех, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за эту войну.

Зеленский отметил, что придет время и российские захватчики будут отвечать за террор против украинцев.

Президент добавил, что сегодня завершился разбор обломков и завалов в Киеве после вчерашней ракетной атаки.

"И сегодня же в течение дня также продолжаются работы в Херсоне - после попадания российских бомб в онкодиспансер. К счастью, обошлось без жертв: люди были в укрытии - пациенты и медицинский персонал. Этот диспансер работал и во время войны в ограниченном режиме - только то, что нельзя было перенести из Херсона в другие больницы региона", - сообщил президент.

В частности, как добавил глава государства, линейный ускоритель был только в этом заведении Херсона, как и радиотерапевтическое лечение можно было получать только там. "Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценное для херсонцев. И этот целенаправленный удар является не чем иным, как издевательством над людьми", - отметил президент.

Также глава государства сообщил, что были российские удары по Харькову, по Никополю, по Донецкой области.

"Просто террор, который Россия делает сознательно и за который этих нелюдей из российской авиации еще и награждают", - подчеркнул Зеленский.

Удар по Казани

В российской Казани (Татарстан) после утренней атаки дронами с территории порохового завода раздаются взрывы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным.

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