Дальнобойные ракеты будут способствовать увеличению "логистического плеча" противника и, соответственно, затруднять для него ведение боевых действий на передовой.

В Военно-Морских силах Украины ВСУ рассказали, как помогут Силам обороны дальнобойные ракеты ATACMS, когда защитники получат их от партнеров.

"Как точное вооружение с большой дальностью она (ракета ATACMS – УНИАН) добавляет возможностей планирования в развитии боевых действий по прогрессии", - сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса".

Он добавил, что любое новое вооружение не является лишним, особенно, то, которое позволяет истощить врага, уничтожать его логистику на большом расстоянии. То есть, дальнобойные ракеты будут способствовать увеличению "логистического плеча" противника и, соответственно, затруднять для него ведение боевых действий на передовых позициях.

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"То есть, это такая сила, которая позволяет, в принципе, уменьшить потери (ВСУ – УНИАН) непосредственно на линии боевого столкновения", - подчеркнул Плетенчук.

Он также прокомментировал тактику врага по запуску ракет и дронов, которые курсируют в воздухе по разным направлениям, облетают чуть ли не пол Украины, а затем, например, из северной части страны залетают в Одесскую область.

"Действительно трудно сказать, почему это делается. Потому что, в принципе, крылатая ракета, ее особенность в том, что она управляемая в полете. Соответственно, таким образом они могут либо нащупывать наше ПВО, либо, имея какую-то информацию, пытаться обойти их (ПВО - УНИАН) в определенных точках, которые могут считать безопасными для пролета...", - сказал Плетенчук.

Ракеты ATACMS для Украины - последние новости

Несколько дней назад появлялась неофициальная информация о том, что США предоставят Украине ATACMS. Официального подтверждения этому нет, но The Washington Post заявила, что администрация Байдена приближается к публичному объявлению о передаче таких ракет Украине. В то же время говорится, что модификация ATACMS, которую якобы будут передавать Украине, будет с кассетной боеголовкой, а не унитарной фугасной. Также бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Вашингтон даст Украине "малоэффективные" для Крыма ракеты.

Эксперт Александр Коваленко считает, что ATACMS не будут задействовать для вывода из строя Керченского моста, потому что кассетные снаряды в этом случае неэффективны. По его словам, кассетной боевой частью наносить удары по мосту – удовольствие сомнительное, потому что для вывода моста из строя нужна осколочная фугасная составляющая, желательно, бронебойного типа. Коваленко пояснил, что необходимо уничтожить железнодорожные участки путепровода так, чтобы ремонт занял несколько лет. В то же время, по его мнению, ракеты ATACMS увеличат возможности ВСУ относительно ударов по временно оккупированным территориям.

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