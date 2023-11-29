Один расчет за одну операцию может выпустить 15 дронов.

Этой зимой Силы обороны Украины впервые начнут использовать на поле боя ряд различных типов дронов, которые ранее массово не использовались. О потребности в таких дронах и их эффективности изданию Defense Express рассказал командир подразделения аэроразведки Terra 3-й штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула".

"Для нас это будет первая зима, когда мы используем FPV-дроны-камикадзе, ночные большие дроны и вообще очень много типов дронов... Начинаются первые с этим проблемы. Из-за таких фактически штормовых ветров, которые были почти всю прошлую неделю, работать FPV-дронами было на удивление сложно. Но мы понемногу адаптируемся. Кое-что надо будет изменить, перенастроить, но как-то это будет работать", - рассказал Волохов об особенностях эксплуатации дронов при сегодняшних погодных условиях.

Военный рассказывает, что большую часть FPV-дронов военным приходится закупать самостоятельно по собственному решению, тогда как меньшую часть поставляет государство.

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Он отметил, что средняя норма использования FPV-дронов в месяц для бригады - это тысяча единиц без учета того, что надо иметь резерв первой очереди и стратегические запасы.

В то же время при условии обеспечения подразделений достаточным количеством FPV-дронов, один расчет за один день или одну операцию может выпустить по противнику 15 FPV-дронов.

Военный также рассказал об эффективности использования такого вооружения. По его словам, FPV-дронами уничтожается каждая третья цель - такую же эффективность имеет, например, российский "Ланцет". "Какие-то дроны не долетают из-за действия вражеского РЭБа, какие-то дроны могут не долететь из-за других факторов, например, погодных условий и т.д.", - отметил он.

Дроны для ВСУ

Как ранее писал УНИАН, Украина выпускает десятки тысяч дронов в месяц. На фоне рыночной конкуренции сейчас появляется множество компаний, занимающихся оборонным производство. Также сообщалось, что на фронт отправляют почти 2 тысячи БПЛА с искусственным интеллектом по программе "армия дронов".

За последний месяц "Армия дронов" поразила 175 вражеских танков, 245 орудий и 90 самоходных артиллерийских установок.

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