Есть разные конфигурации по дальности этих ракет, отметил Киричевский.

Украина может получить от партнеров крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Их можно устанавливать на штатной основе под F-16, и в теории они способны долетать до российских аэродромов, отметил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"То, что ракеты можно устанавливать на штатной основе под F-16, означает, что теперь это будут не только средства противовоздушной обороны, но и средства для ударов по противнику. Если дадут разрешение на их применение по территории РФ, будет замечательно. Надо дождаться, какой именно вариант ракет нам предоставят. Есть разные конфигурации по дальности. У американцев базовый вариант – это AGM-158A на дальность 370 км. В теории, это уже неплохо для ударов по аэродромам в 200-километровой зоне от государственной границы. Такие ракеты нам нужны на вчера, и побольше", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Киричевского, американский военно-промышленный комплекс способен производить по 45 таких ракет в месяц. При этом эксперт отметил, что потенциальные цели, которые смогут поразить ВСУ, зависят от того, какие ракеты могут передать партнеры.

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"Нужно дождаться официального объявления и конкретного указания. Даже если отталкиваться от такого условно умеренно-пессимистического варианта, что дадут AGM-158A, это все равно 370 км для удара по противнику, что является очень хорошей новостью. Если же дадут новейшие JASSM-ER с дальностью до 900 км, можно будет мечтать об ударах по аэродромам стратегической авиации РФ. Но до этого надо дождаться, чтобы нам эти ракеты предоставили", – продолжил он.

В то же время военный эксперт отметил, что объявление о возможной передаче Украине ракет AGM-158 JASSM выглядит более обнадеживающим, чем материалы СМИ о том, что Украине позволят бить ракетами Storm Shadow по России.

"Относительно The Guardian и ракет Storm Shadow, британские журналисты признали, что это лишь их рассуждения вслух на основе общения с инсайдерами. То есть относительно вероятности разрешения на удары по территории РФ, это как в анекдоте про динозавра: 50% вероятности, что можно встретить, 50% – что нет. Однако объявление о перспективе передачи AGM-158 JASSM выглядит более обнадеживающим", – констатировал Иван Киричевский.

Помощь Украине: последние новости от партнеров

Великобритания ежегодно будет предоставлять Украине 3 млрд фунтов на военную помощь. Такое заявление сделал государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки, общая сумма составляет 4,6 млрд шведских крон (443 млн долларов).

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