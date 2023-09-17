В сентябре враг запусти сотни "Шахедов" по Украине / фото ru.depositphotos.com

За последние две недели российский агрессор выпустил по территории Украины 269 дронов-камикадзе типа Shahed-136, но так и не достиг существенных успехов. Об этом пишет украинский портал Defense Express, специализирующийся на оружейной тематике.

Издание отмечает, что на протяжении всего сентября РФ активно применяла дроны-камикадзе типа Shahed-136 для ударов по Украине, преимущественно – по Одесчине. Прошлая ночь в этом смысле не стала исключением.

Также уже привычными стали пуски крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" пд Саратовым. Примечательным является тот факт, что почти все самолеты-ракетоносцы выпускают лишь по одной ракете, хотя по своим характеристикам способны выпускать по 6-8 ракет.

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Минувшей ночью враг выпустил по Украине лишь шесть Shahed-136, что существенно меньше, чем в предыдущие дни. К тому же на этот раз все они были уничтожены украинской ПВО. 

По подсчетам Defense Express, за 15 дней РФ применила 269 таких дронов-камикадзе. Сначала агрессор пытался запускать не менее 25 дронов за раз. Пиковый запуск сразу 44 Shahed пришелся на 13 сентября. Но впоследствии наблюдается постепенное сокращение количества выпущенных дронов.

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"Таким образом враг хотя и пытается достичь систематичности ударов, количество имеющихся самолето-снарядов (дронов – УНИАН) не позволяет ему сделать их равномерными по количеству средств. Но в любом случае количество в 269 дронов-камикадзе за 15 дней атак более чем показательно с точки зрения общих имеющихся ресурсов", – отмечает издание.

Российская атака по Украине в ночь на 17 сентября

Как писал УНИАН, этой ночью враг запустил против Украины 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений. Кроме того было выпущено 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 – из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам удалось сбить 6 беспилотников и 6 ракет. Сейчас официально подтверждено попадание ракеты в агропредприятие Одесской области.

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