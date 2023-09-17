Этой ночью враг снова совершил обстрел Украины, который был достаточно показательным.

За последние две недели российский агрессор выпустил по территории Украины 269 дронов-камикадзе типа Shahed-136, но так и не достиг существенных успехов. Об этом пишет украинский портал Defense Express, специализирующийся на оружейной тематике.

Издание отмечает, что на протяжении всего сентября РФ активно применяла дроны-камикадзе типа Shahed-136 для ударов по Украине, преимущественно – по Одесчине. Прошлая ночь в этом смысле не стала исключением.

Также уже привычными стали пуски крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" пд Саратовым. Примечательным является тот факт, что почти все самолеты-ракетоносцы выпускают лишь по одной ракете, хотя по своим характеристикам способны выпускать по 6-8 ракет.

Видео дня

Минувшей ночью враг выпустил по Украине лишь шесть Shahed-136, что существенно меньше, чем в предыдущие дни. К тому же на этот раз все они были уничтожены украинской ПВО.

По подсчетам Defense Express, за 15 дней РФ применила 269 таких дронов-камикадзе. Сначала агрессор пытался запускать не менее 25 дронов за раз. Пиковый запуск сразу 44 Shahed пришелся на 13 сентября. Но впоследствии наблюдается постепенное сокращение количества выпущенных дронов.

"Таким образом враг хотя и пытается достичь систематичности ударов, количество имеющихся самолето-снарядов (дронов – УНИАН) не позволяет ему сделать их равномерными по количеству средств. Но в любом случае количество в 269 дронов-камикадзе за 15 дней атак более чем показательно с точки зрения общих имеющихся ресурсов", – отмечает издание.

Российская атака по Украине в ночь на 17 сентября

Как писал УНИАН, этой ночью враг запустил против Украины 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений. Кроме того было выпущено 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 – из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам удалось сбить 6 беспилотников и 6 ракет. Сейчас официально подтверждено попадание ракеты в агропредприятие Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: