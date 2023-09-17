По данным военных, оккупанты применили против Украины ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.

Вооруженные силы Украины этой ночью сбили 6 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" и 6 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555 / Х-55. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Так, в ночь на 17 сентября во время российского воздушного нападения всего было зафиксировано 16 вражеских объектов в небе:

6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" - атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 - выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

Как отметили в воздушных силах, основное направление удара - юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона.

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В связи с этим к отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - отмечается в сообщении.

При этом, зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области. Работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации.

Также председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что одну из ракет сбили над Днепропетровщиной.

Война в Украине - последние новости

По данным Американского института изучения войны, ВСУ расширяют прорыв в российской обороне на юге. Российским войскам не хватает живой силы, чтобы укомплектовать всю многоэшелонированную российскую оборонительную фортификационную систему на юге Украины, отмечают аналитики.

При таких обстоятельствах российское командование вынуждено перебрасывать элитные подразделения из-под Бахмута на Запорожье. Как отмечают аналитики, это свидетельствует о глубокой обеспокоенности продвижением Украины на западе Запорожской области.

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