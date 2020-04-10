Министр обороны отменил указ о реформе армии

Такое решение о «реализации реформы» вызвало недоумение со стороны иностранных советников и экспертов.

Действующий министр обороны Андрей Таран отменил указ своего предшественника Степана Полторака от марта 2019 года о трансформации сил обороны.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

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«Признать таким, что потерял действие как реализован, приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года №141 «О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины», – говорится в тексте документа, подписанного Тараном 31 марта 2020 года.

Как пишет ZN.UA, такое решение о «реализации реформы» вызвало недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом Минобороны.

По оценкам профильной рабочей группы, для того чтобы полностью реализовать реформу, нужно внести изменения в более 15 законов, а также принять более 20 актов Кабмина, которые до сих пор находятся в разработке.

Как сообщал УНИАН, государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», начала процесс поставки Министерству обороны 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины.