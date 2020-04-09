Восстановленный после захвата Россией украинский катер спустили на воду (фото)

Катер «Никополь» был захвачен россиянами в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года.

На государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод», которое входит в состав ГК «Укроборонопром», восстановили боеспособность малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) «Вышгород» и «Никополь».

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Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Отмечается, что 9 апреля на судостроительном заводе завершили ремонт и восстановили боеспособность (МБАК) «Вышгород».

«Катер спущен на воду и в ближайшее время МБАК «Вышгород» уйдет из акватории завода», - говорится в сообщении.

Также восстановлена боеспособность МБАК «Никополь».

«На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска», - сообщили в «Укроборонпроме».

Кроме того, на МБАК «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца, заверили на предприятии.

«Ремонтные работы на МБАК «Вышгород» были завершены даже раньше запланированного, а на катере «Никополь» они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть «на службу» ВМС», – сообщил директор завода Валерий Калашников.

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Как известно, малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» был захвачен россиянами в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине «Никополь», вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром.

В конце февраля 2020 года малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» вместе с однотипным катером «Вышгород» зашли на ремонт на Николаевский судостроительный завод.