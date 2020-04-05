В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72 (фото)

Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

На полигоне «Десна» в Черниговской области проходят испытания модернизированного опытного образца танка Т-72.

Об этом сообщает пресс-служба государственного Научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Читайте такжеОборонный комплекс Уханя наверстывает упущенное из-за пандемии COVID-19В частности, испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.

«На опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Кроме того, учитывая увеличение массы, на нем установлен более мощный двигатель, проведена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

Вместе с тем, для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования, сообщили в НИИ.

«Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб для оценки эффективности вооружения опытного образца», - добавили в учреждении.

Как сообщал УНИАН, подразделения Вооруженных сил Украины обеспечат комплексами крылатых ракет для повышения боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.