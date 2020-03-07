Пентагон планирует поставить Украине вооружения на $125 миллионов – CNN

В Пентагоне информацию ни подтверждают, ни отрицают.

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на 125 миллионов долларов, в частности вооруженные военные патрульные катера.

Об этом сообщили в комментарии CNN двое осведомленных с планами Минобороны США американских чиновников.

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У руководителей и членов соответствующих комитетов Конгресса будет возможность ознакомиться с пакетом помощи до официального уведомления Конгресса.

Отмечается, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенная на помощь Украине в сфере безопасности.

Новый пакет помощи будет включать противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI, последние считаются особенно важными, учитывая напряженность Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

«Согласно политике, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе», – заявил для телеканала официальный представитель Пентагона, подполковник Карл Глисон.

Как сообщал УНИАН, ВМС США намерены разместить гиперзвуковое оружие на подводных лодках класса "Вирджиния" (Virginia-class).