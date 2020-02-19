В США хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами подлодки класса "Вирджиния"

В рамках программы CPS планируется до 2028 года создать компактную ракету с гиперзвуковым планером.

ВМС США намерены разместить гиперзвуковое оружие на подлодках класса “Вирджиния” (Virginia-class).

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Как сообщает USNI News, речь идет об оружии, которое разрабатывается в рамках программы Conventional prompt strike (CPS). Ранее военные обсуждали, какая подлодка станет носителем оружия. Рассматривался, в частности, вариант его размещения на более крупных судах - подлодках-ракетоносцах класса “Огайо”.

Отмечается, что в 2021 финансовом году флот увеличит финансирование исследований до 21,5 миллиарда долларов. На программу CPS планируют потратить миллиард долларов.

В рамках программы планируется создать компактную двухступенчатую ракету с гиперзвуковым планером C-HGB. Военные хотят получить возможность размещения нового оружия уже в 2028 году.

Цель программы Conventional prompt global strike, как отмечается, состоит в том, чтобы дать американским военным возможность наносить неядерный удар высокоточным оружием в любой точке планеты менее чем за час. Подобные возможности могут быть достигнуты с помощью разнообразных носителей (кораблей, самолетов, сухопутных платформ), разбросанных по всему земному шару.

Ранее глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Пентагон активно готовит базу для испытаний гиперзвукового оружия.

По словам адмирала, 2020 год станет поворотным в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в США.