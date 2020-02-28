Украинские военные провели масштабные учения по отражению высадки десанта на побережье Азовского моря - ООС (фоторепортаж)

Учения «Попутный ветер» длились два дня.

Украинские военные провели масштабные учения с боевыми стрельбами под названием «Попутный ветер» по отражению высадки вражеского десанта на побережье Азовского моря.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«На побережье Азовского моря были проведены двухдневные тактические учения с боевыми стрельбами под названием «Попутный ветер», - говорится в сообщении.

Учения по противодесантной обороне побережья прошли на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил. Определенный район акватории Азовского моря, где выполнялись боевые стрельбы в рамках учений, был перекрыт для судоходства и воздушного движения.

«Целью учений, что, собственно, и является основной задачей тактической группы «Мариуполь», было не допустить высадки основных и отразить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море, и уничтожить во время отхода», - заявили в ООС.

В учениях приняли участие воинские части и подразделения тактической группы «Мариуполь» - малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

Всего были задействованы около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

«Поскольку учения проходят в условиях противодействия российской агрессии и непосредственно в районе проведения операции Объединенных сил, обстановка была максимально приближена к реальной. Согласно легенде учений, радиотехническая разведка подразделения РТВ тактической группы «Мариуполь» обнаружила в акватории Азовского моря возле украинского побережья условную морскую цель. Она была идентифицирована как катерная десантная группа противника, провела тактическое развертывание и выходит на линию высадки морского десанта», - говорится в сообщении.

По сигналу руководителя учений корабельно-катерная группа заняла места в соответствии со схемой закрытия района, а личный состав ротной тактической группы бригады Нацгвардии и инженерного подразделения ВСУ - посты оцепления и доложили руководителю об отсутствии в районе проведения стрельб посторонних объектов.

Силы противодесантной обороны в составе подразделений самоходной, реактивной и буксируемой артиллерии, танковых, зенитно-ракетных, минометных подразделений отдельных артиллерийской, горно-штурмовых и танковой бригад, а также отдельного батальона морской пехоты осуществили перемещение из районов базирования и отвода на определенные огневые позиции на побережье.

Параллельно моряки на малом бронированном артиллерийском катере и воины-инженеры на ПТС-2 выполнили имитацию выставления минно-взрывного заграждения.

В это время пара самолетов Су-25, а с другого направления - пара вертолетов Ми-8 сымитировали воздушный удар противника по нашим войскам сил противодесантной обороны. Зенитчики произвели прикрытие войск, поражая из ВС 23-4 воздушные мишени, роль которых сыграли осветительные мины, «подвешенные» в небе минометчиками. В это время реактивная артиллерийская батарея БМ-21 «Град» уничтожила выявленную условную цель.

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После этого пара истребителей МиГ-29 выполнила имитацию поражения морского десанта, который высадился на побережье, а пара вертолетов Ми-8 осуществила поражение двух береговых целей.

По определенным условным целям отработали расчеты орудий Д-20 и Д-30, а также САУ 2С1 «Гвоздика».

После артиллерийского удара для уничтожения остатков морского десанта выдвинулись сводная рота морской пехоты, общевойсковой резерв в составе горно-штурмовой роты и роты полка специального назначения из состава Нацгвардии. На определенном рубеже они спешились с боевых бронированных машин и перешли в атаку. Одновременно их боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, а также танковый резерв в составе двух взводов на танках Т-72 выполнили практическое поражение целей, определенных для них.

Разгром противника завершили артиллерийские расчеты орудий 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С3 «Акация». Добили морской десант два МБАКа, уничтожив из орудий две определенные цели.

После уничтожения морского десанта противника началась эвакуация раненых. Морской вертолет Ми-14 с помощью лебедки эвакуировал раненого с борта корабля, два ПТС-2 выполнили транспортировку раненых в район медицинской эвакуации, откуда пострадавшие воины вертолетом Ми-8 были доставлены дальше - до передачи медикам на санитарном автомобиле.

Руководство учений заявляет, что с начала года это самая большая тренировка войск тактической группы «Мариуполь», и во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки, меткость ведения огня и слаженность действий подразделений различных родов войск и сил и различных силовых ведомств.