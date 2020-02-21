Россия разрабатывает береговую станцию, чтобы отслеживать движение кораблей у оккупированного Крыма

Аппарат будут использовать «в южных регионах России».

Российский концерт «РТИ» разрабатывает мобильную береговую радиолокационную станцию «Лагуна-М».

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Таким образом, россияне хотят отслеживать движение кораблей и говорят, что переносная станция позволит им это делать «в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны».

В России утверждают, что «Лагуна-М» сможет отслеживать суда и корабли в секторе 120 градусов, определяя координаты и параметры хода «с достаточно высокой точностью».

Аппарат сможет выявлять судна за линией горизонта. По информации Mil.Press FlotProm, аппарат будут использовать «в южных регионах России».

Как сообщал УНИАН, российский эксперт Константин Сивков заявил, что американский UGM-133A Trident («Трезубец») II D5, принятый на вооружение силами США в 1990 году, по многим показателям превышает современную баллистическую ракету Р-30 «Булава-30», принятую на вооружение России в 2018 году.