Ракета на 3D принтере: в Днепре показали уникальную технологию (видео)

На изготовление деталей уходит меньше времени и денег.

Украинские разработчики из Днепра показали уникальную технологию, позволяющую изготавливать отдельные элементы космических аппаратов из высокопрочных металлов на 3D принтере.

Об этом сообщают "Факты".

Как отмечается, кроме Украины, эту технологию используют только самые технологические гиганты мира. Инновацией пока только мечтают овладеть Китай и Индия. Технология будущего позволяет в разы ускорить изготовление деталей ракеты и уменьшить их себестоимость.

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С помощью металлического порошка уникальный 3D принтер печатает деталь ракетного двигателя. На изготовление вместо месяца уходит несколько дней, а подобных принтеров в Украине сейчас - единицы. Данное устройство полностью автоматизировано, обслуживает его 5 специалистов. Производит детали, которые невозможно получить с помощью традиционных методов. Главное преимущество – скорость и качество.

Днепровское предприятие является частью частной американской аэрокосмической компании с головным офисом в Остине. Предприятие разрабатывает легкие ракетоносители для запуска грузов в космос. В этих цехах на современном оборудовании полторы сотни специалистов изготавливают детали для ракет.

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Уникальная технология позволяет не только значительно сократить время изготовления деталей, но и снизить их себестоимость. Готовые комплектующие отправляют в Штаты, где и собирают ракетоноситель. В начале следующего года один из таких американцы запустят в космос.