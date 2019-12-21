Бельгия усовершенствовала бронемашины Pandur – в них не помещаются высокие водители

Модернизация Pandur вызвала ряд проблем, в частности с педалями тормоза и рулевым управлением.

Бельгия уменьшила внутреннее пространство австрийских бронемашин Pandur ради безопасности. Но теперь в них не помещаются водители выше 170 сантиметров ростом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британский телеканал BBC.

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Отмечается, что приобретенная в 1996 году бронетехника не имела достаточной защиты от придорожных бомб и нуждалась второго фальшпола и кондиционеров для жарких стран. Техника была предназначена для передвижения войск, но потом ее использовали в качестве разведывательных машин.

Модернизация Pandur вызвала ряд проблем, в частности с педалями тормоза и рулевым управлением. Когда же стало известно, что внутрь машины не могут сесть водители выше 170 сантиметров, политики осудили и назвали это полным фиаско и потерей денег.

В ответ Армия Бельгии признала, что бронемашины не были пригодны для немедленного использования, а только прошли первичное обновление. В то же время в Минобороны отметили, что техника такого типа всегда имела ограничение в высоте.

Как сообщал УНИАН, американская компания General Dynamics, как ожидается, представит новый вариант боевой машины семейства Stryker на съезде Ассоциации армии США.